Trump endurece vigilancia a remesas desde EU; bancos pedirán más datos a mexicanos

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que impone a las instituciones financieras una vigilancia reforzada sobre los envíos de dinero de migrantes, lo que podría dificultar el acceso a las remesas que México recibe mensualmente, estimadas en más de 64 mil millones de dólares en 2025.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 09:11 AM.
En Internacional y editada el 20/05/2026 09:39 AM.