Demanda en Massachusetts acusa al estado de mantener escuelas segregadas por raza

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Nueve estudiantes y cuatro organizaciones comunitarias presentaron una demanda el 20 de mayo en el condado de Suffolk, alegando que la política de asignación escolar basada en la residencia genera segregación racial y desigualdad educativa en distritos de alta pobreza de Massachusetts.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 09:09 AM.
En Internacional y editada el 21/05/2026 09:28 AM.