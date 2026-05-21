Tensión en el Caribe: portaviones nuclear de EE. UU. se acerca a Cuba

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El Ejército de EE. UU. anunció el 20 de mayo el envío del portaviones nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque al Caribe, coincidiendo con una intensificación de la campaña de presión del gobierno de Donald Trump contra La Habana y la acusación del Departamento de Justicia contra Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores en 1996.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 08:42 AM.
En Internacional y editada el 21/05/2026 09:39 AM.