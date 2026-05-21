Tensión en el Caribe: portaviones nuclear de EE. UU. se acerca a Cuba

El Ejército de los Estados Unidos informó este miércoles 20 de mayo que el portaviones nuclear USS Nimitz (CVN‑68) y su Carrier Strike Group (CSG) han sido desplegados en el Caribe. El grupo incluye al ala aérea embarcada Carrier Air Wing 17, al destructor USS Gridley (DDG‑101) y al buque de reabastecimiento USNS Patuxent (T‑AO‑201). La maniobra se produce en el contexto de un endurecimiento de la campaña de presión del gobierno de Donald Trump contra Cuba.
En los últimos días, Washington ha intensificado sus mensajes a La Habana, donde mantiene negociaciones sobre el bloqueo petrolero impuesto por EE. UU. Además, el Departamento de Justicia presentó una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por su supuesta responsabilidad en la muerte de cuatro aviadores cubanos en 1996.
El despliegue del Nimitz se suma a otras operaciones recientes en la región. A finales de 2025, EE. UU. envió el portaviones USS Gerald Ford al Caribe, donde apoyó la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y, posteriormente, participó en la campaña contra Irán en Oriente Medio. En 2025, el Nimitz también apoyó la “Operación Martillo de Medianoche”, que consistió en bombardeos conjuntos de EE. UU. e Israel contra instalaciones nucleares iraníes, y realizó ataques contra el Estado Islámico en aguas somalíes.
Tras regresar a la costa oeste de EE. UU. en diciembre, el Nimitz partió hacia el sur con la intención original de cruzar el estrecho de Magallanes y dirigirse a su base en Norfolk, Virginia. En el trayecto, el grupo de ataque realizó ejercicios de coordinación con las fuerzas navales de México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, reforzando la presencia militar estadounidense en el hemisferio occidental.
El despliegue del Nimitz subraya la capacidad de proyección de fuerza de EE. UU. en el Caribe y su disposición a utilizarla como herramienta de presión política, particularmente en la relación con Cuba, mientras mantiene alianzas y ejercicios conjuntos con países latinoamericanos.