EE. UU. insiste en Groenlandia: impulsa presencia militar pese al rechazo de Dinamarca y la isla

...

El enviado especial Jeff Landry llegó a Nuuk para reforzar la presencia militar estadounidense en la isla ártica, mientras Washington busca abrir tres nuevas bases y reaviva la polémica sobre una posible anexión de Groenlandia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 11:29 AM.
En Internacional y editada el 21/05/2026 12:38 PM.