Gobierno de EE. UU. avala nombramiento de Roberto Lazzeri como embajador de México

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El gobierno de Donald Trump aprobó el nombramiento de Roberto Lazzeri, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, para sustituir a Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos, en medio de la revisión del T‑MEC y sin experiencia diplomática previa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 08:48 AM.
En Internacional y editada el 21/05/2026 09:04 AM.