Récord histórico: 274 alpinistas alcanzan la cumbre del Everest en un solo día desde Nepal

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El 24 de mayo, 274 escaladores lograron coronar el Everest desde el lado nepalí, superando el récord anterior de 223. La masiva afluencia plantea dudas sobre la seguridad y la gestión de permisos en la montaña más alta del mundo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 11:46 AM.
En Internacional y editada el 21/05/2026 01:25 PM.