Récord histórico: 274 alpinistas alcanzan la cumbre del Everest en un solo día desde Nepal

Un número sin precedentes de alpinistas, 274, alcanzó la cumbre del Monte Everest el miércoles 24 de mayo, estableciendo un nuevo récord mundial desde el lado nepalí. La cifra supera el anterior máximo de 223 ascensos, registrado el 22 de mayo de 2019, según informó Rishi Bhandari, secretario general de la Asociación de Operadores de Expediciones de Nepal.
El Everest, con sus 8,849 metros de altura, se eleva a lo largo de la frontera entre Nepal y la Región Autónoma del Tíbet, en China. En la temporada actual, Nepal ha expedido 494 permisos, cada uno con un costo de 15,000 dólares, mientras que China no emitió permisos para el lado tibetano, lo que explica la ausencia de escaladores por esa ruta.
Himal Gautam, representante del Departamento de Turismo de Nepal, confirmó que la cifra preliminar supera los 250 alpinistas que lograron la cima en la jornada. Sin embargo, la masiva concentración de escaladores ha reavivado las críticas de expertos en alpinismo, quienes señalan los peligros de la congestión en la “zona de la muerte”, donde el oxígeno es insuficiente para la supervivencia humana.
Ante estos riesgos, el gobierno nepalí ha implementado controles más estrictos y ha elevado las tasas de los permisos, intentando equilibrar el atractivo turístico con la seguridad de los expedicionarios. La comunidad internacional sigue observando de cerca cómo se gestionará la afluencia de alpinistas en futuras temporadas.