Secretario de Seguridad de EE.UU. se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional

El jueves 21 de mayo de 2026, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin, arribó al Palacio Nacional a las 11:24 hrs, acompañado de un convoy de al menos seis camionetas y un vehículo de la Guardia Nacional, para reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
El encuentro, el primero entre Mullin y Sheinbaum desde que el funcionario tomó protesta el 24 de marzo, tuvo como objetivo principal la coordinación bilateral en materia de seguridad. En la conferencia de prensa matutina, la mandataria adelantó que se discutiría la protección de los mexicanos al otro lado de la frontera, en el contexto de las redadas del ICE.
Participaron en la reunión el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Tras el diálogo con Sheinbaum, se prevé la conformación de una mesa de trabajo exclusiva para el Gabinete de Seguridad mexicano y el equipo del secretario estadounidense.
Sheinbaum subrayó la intención de México de continuar trabajando dentro del marco del entendimiento firmado con Estados Unidos en materia de seguridad, afirmando: “Hoy sí recibimos al secretario de Seguridad de Estados Unidos. Se reúne primero conmigo y el gabinete de seguridad, y después ya se queda con el gabinete de seguridad trabajando”.
La reunión refuerza la colaboración bilateral en la lucha contra el crimen organizado y la migración irregular, y sienta las bases para futuras acciones conjuntas que busquen garantizar la seguridad de ambos países.