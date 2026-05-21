Secretario de Seguridad de EE.UU. se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional

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El secretario de Seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin, sostuvo una reunión con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional, donde se abordó la cooperación en materia de seguridad y la protección de migrantes en la frontera.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 12:43 PM.
En Internacional y editada el 21/05/2026 01:01 PM.