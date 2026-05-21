Cuba acepta 100 millones de dólares de EE. UU., pero queda bajo condiciones aún inciertas

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El senador estadounidense Marco Rubio declaró que La Habana recibió una propuesta de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria, aunque no se ha confirmado si aceptó las condiciones impuestas por Washington. La ayuda, distribuida a través de la Iglesia católica, genera tensiones con el gobierno cubano, que también enfrenta sanciones contra la empresa estatal Gaesa y la reciente acusación contra Raúl Castro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 11:45 AM.
En Internacional y editada el 21/05/2026 12:34 PM.