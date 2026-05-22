Crisis en Bolivia: protestas masivas contra el presidente Rodrigo Paz tras alzas de precios

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La Paz se encuentra inmersa en una ola de protestas que lleva tres semanas, con marchas de sindicatos, campesinos e indígenas que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz, la restitución de subsidios y el fin de reformas consideradas una cesión de soberanía energética. Hasta la fecha, el conflicto ha dejado cuatro muertos, decenas de heridos y la detención de alrededor de 150 activistas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/05/2026 08:45 AM.
En Internacional y editada el 22/05/2026 09:46 AM.