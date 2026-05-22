EE. UU. exigirá que migrantes temporales abandonen el país para solicitar la green card

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La administración de Donald Trump anunció que los titulares de visas temporales deberán salir de Estados Unidos para tramitar la residencia permanente. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) citó la Ley de Inmigración y Nacionalidad, señalando que gobiernos anteriores no habían aplicado la disposición. La medida busca reducir la permanencia irregular y afecta a miles de solicitantes que actualmente cambian su estatus dentro del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/05/2026 03:11 PM.
En Internacional y editada el 23/05/2026 07:20 AM.