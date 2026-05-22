OMS eleva a "muy alto" el riesgo de ébola en la RDC tras 750 casos sospechosos

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) sube la alerta nacional a "muy alto" por el brote de ébola en la República Democrática del Congo, con 750 casos sospechosos, 177 fallecimientos y 82 confirmaciones de laboratorio. El riesgo regional se mantiene "alto" y el global "bajo".

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/05/2026 11:19 AM.
En Internacional y editada el 22/05/2026 01:00 PM.