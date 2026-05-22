Policía británica amplía investigación al príncipe Andrés por presunta conducta indebida

La Policía del Valle del Támesis (TVP) ha ampliado la investigación contra el príncipe Andrés, hijo de la difunta Isabel II, para incluir no solo presuntos delitos de filtración de información confidencial, sino también posibles conductas sexuales indebidas y otras infracciones graves.
En un comunicado oficial, la TVP aclaró que el alcance de la pesquisa abarca desde corrupción, abuso de posición o negligencia deliberada en el ejercicio de funciones públicas, hasta conflictos de interés, fraude y actos destinados a obtener beneficios personales. La autoridad británica hizo un llamado público a cualquier persona que posea información relevante para que se ponga en contacto con los investigadores.
El príncipe Andrés, quien sirvió como representante especial británico para el comercio y la inversión entre 2001 y 2011, fue detenido en febrero y liberado bajo investigación por sospechas de conducta indebida. Según los "archivos Epstein" difundidos en EE. UU., el duque de York habría remitido información confidencial del Gobierno británico al empresario estadounidense Jeffrey Epstein, quien fue condenado por tráfico de menores y falleció en prisión en 2019.
Además, la víctima estadounidense Virginia Giuffre ha acusado a Andrés de abusar sexualmente de ella en tres ocasiones cuando era menor de edad, en 2001, bajo la intermediación de Epstein. Aunque el príncipe niega los cargos, en 2022 alcanzó un acuerdo millonario extrajudicial para poner fin a la demanda civil presentada por Giuffre, quien falleció en abril de 2025 a los 41 años.
La investigación británica también ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia de EE. UU. acceso a los expedientes originales de Epstein, a la espera de una respuesta que podría aportar pruebas clave.
Tras la revelación de su vínculo con Epstein, el príncipe Andrés fue apartado de la vida pública en 2019 y, en octubre del año pasado, el rey Carlos III le retiró todos sus títulos oficiales y le exigió abandonar la residencia Royal Lodge, situada en los terrenos del castillo de Windsor.
La TVP asegura que un equipo de detectives experimentados está trabajando meticulosamente con una gran cantidad de información recibida del público y de otras fuentes, y reitera la importancia de la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos.