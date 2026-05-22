NYPD invertirá 6.5 millones de dólares para prevenir ataques con drones en el Mundial 2026

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La NYPD destina US$6.5 millones a equipos anti‑drones y amplía turnos de sus agentes para proteger a más de un millón de visitantes durante la Copa Mundial de fútbol y la celebración del 250 aniversario de la independencia de EE. UU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/05/2026 08:58 AM.
En Internacional y editada el 22/05/2026 10:00 AM.