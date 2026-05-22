NYPD invertirá 6.5 millones de dólares para prevenir ataques con drones en el Mundial 2026

La Policía de Nueva York (NYPD) está invirtiendo 6.5 millones de dólares en tecnología anti‑drones y en entrenamiento especializado para sus oficiales, con el objetivo de prevenir ataques con drones armados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Según la comisionada Jessica Tisch, la amenaza de drones, que ha cobrado relevancia en los conflictos de Ucrania e Irán, es "el único riesgo que me quita el sueño". La agencia planea adquirir sistemas de detección, neutralización y contramedidas electrónicas para cubrir los eventos deportivos y la gran concentración de personas que se espera en la ciudad.
Estados Unidos, Canadá y México serán los anfitriones del torneo que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Nueva York y su vecino New Jersey forman parte de las 16 ciudades estadounidenses que albergarán partidos; el MetLife Stadium, en New Jersey, será la sede de ocho encuentros, incluida la final.
La Oficina del Contralor de la Ciudad estima que al menos 1.2 millones de visitantes llegarán a la Gran Manzana, lo que generará una presión sin precedentes sobre la seguridad pública.
En el mismo periodo, la boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, programada para el 3 de julio, atraerá a entre 150 y 200 invitados de alto perfil, incrementando la afluencia de curiosos y la necesidad de medidas de seguridad adicionales.
La combinación de la Copa Mundial, la Sail4th 250 y la boda de Swift‑Kelce convierte a Nueva York en un punto crítico de seguridad durante el verano de 2026. La inversión en tecnología anti‑drones y la ampliación de turnos de los agentes reflejan la prioridad que la NYPD otorga a la prevención de amenazas terroristas y a la protección de los millones de visitantes esperados.