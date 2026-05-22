Tulsi Gabbard renuncia a la Dirección de Inteligencia Nacional de EE. UU. por motivos familiares

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La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, presentó su dimisión ante el presidente Donald Trump, citando el diagnóstico de cáncer de su esposo. El 30 de junio dejará el cargo y será reemplazada interinamente por Aaron Lukas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/05/2026 12:04 PM.
En Internacional y editada el 22/05/2026 02:42 PM.