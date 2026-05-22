Tulsi Gabbard renuncia a la Dirección de Inteligencia Nacional de EE. UU. por motivos familiares

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, presentó su renuncia ante el presidente Donald Trump, quien la anunció a través de sus redes sociales este viernes. Gabbard explicó que su esposo ha sido diagnosticado con cáncer y que desea acompañarlo durante el proceso de tratamiento, por lo que dejará el cargo el 30 de junio.
El mandatario elogió el desempeño de la funcionaria y confirmó que el subdirector principal de la agencia, Aaron Lukas, asumirá la titularidad de manera interina hasta que se nombre a un nuevo titular.
Gabbard, ex teniente coronel de la Guardia Nacional, se postuló como demócrata en las primarias presidenciales de 2020 y apoyó a Joe Biden. En 2022 abandonó el Partido Demócrata para convertirse en independiente y, en 2024, respaldó a Donald Trump y se afilió al Partido Republicano. Su nombramiento como directora de Inteligencia Nacional en febrero de 2025 generó controversia debido a sus anteriores declaraciones favorables a Rusia, su reunión en 2017 con el entonces presidente sirio Bashar al‑Asad y su defensa del exanalista Edward Snowden.
La dimisión de Gabbard llega en un momento de tensiones internas en la comunidad de inteligencia, donde se ha cuestionado la idoneidad de su perfil político para liderar la agencia. La administración Trump ha reiterado su compromiso con la continuidad operativa y la seguridad nacional mientras se lleva a cabo la transición.