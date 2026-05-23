Miles de cubanos protestan contra la acusación de EE. UU. a Raúl Castro

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Decenas de miles de personas se congregaron frente al consulado de EE. UU. en La Habana para condenar la imputación del Departamento de Justicia estadounidense contra el exmandatario Raúl Castro, quien habría ordenado el derribo de dos avionetas opositoras en 1996, provocando la muerte de sus cuatro tripulantes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/05/2026 09:35 AM.
En Internacional y editada el 24/05/2026 06:22 AM.