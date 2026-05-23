Israel intensifica ataques en el Valle de la Bekaa, Líbano, pese al alto al fuego

...

Israel realizó al menos seis bombardeos en la madrugada del 22 de mayo contra el Valle de la Bekaa, reactivando la violencia en una zona poco atacada desde la tregua de abril, mientras sobrevuela Beirut y continúa la presión sobre el sur libanés.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/05/2026 09:18 AM.
En Internacional y editada el 23/05/2026 09:27 AM.