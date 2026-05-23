Trump se perderá la boda de su hijo por “circunstancias relacionadas con el gobierno”

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, confirmó que no asistirá al enlace de su primogénito Donald Trump Jr. en Bahamas, citando negociaciones con Irán y tensiones con Cuba como motivos de su permanencia en Washington.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/05/2026 09:36 AM.
En Internacional y editada el 24/05/2026 06:30 AM.