Trump se perderá la boda de su hijo por “circunstancias relacionadas con el gobierno”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 22 de mayo que no podrá asistir a la boda de su hijo mayor, Donald Trump Jr., programada para este fin de semana en una isla de Bahamas. La decisión se debe a lo que el mandatario describió como “circunstancias relacionadas con el gobierno”.
Trump explicó que, en medio de negociaciones críticas con Irán y un repunte de las amenazas contra el régimen cubano, considera “importante permanecer en Washington, D.C., en la Casa Blanca, durante este importante periodo de tiempo”. La Casa Blanca confirmó que el presidente también canceló un viaje de fin de semana al club de golf de su familia en Nueva Jersey, optando por mantenerse en la capital.
El anuncio llega después de que el presidente, en el Despacho Oval, dijera que intentaría asistir a un “evento privado, muy pequeño”, pero que no era “un buen momento, debido a Irán y otros asuntos”. Irán está evaluando una nueva propuesta estadounidense, mientras que Pakistán, como mediador, envió a su jefe de Fuerzas Armadas a Teherán para intentar acercar posiciones.
Paralelamente, la administración Trump ha endurecido su postura con Cuba. Esta semana se presentaron cargos formales contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de avionetas civiles en 1996, y el ejército estadounidense desplegó un portaviones y buques de escolta al Caribe.
Donald Trump Jr. y la modelo Bettina Anderson, comprometidos desde diciembre de 2025 en Camp David, celebrarán su enlace con una lista de aproximadamente 50 familiares y amigos, según informó CNN. El primogénito, hijo de Trump e Ivana, comparte la presidencia del negocio familiar con sus hermanos Eric e Ivanka, quienes han asumido responsabilidades tras el regreso del presidente a la Casa Blanca.