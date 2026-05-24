EE.UU. advierte sobre posible ataque aéreo ruso contra Ucrania en las próximas 24 horas

El gobierno de Estados Unidos emitió este sábado 23 de mayo una alerta que indica la existencia de información que apunta a la preparación de un ataque aéreo ruso de gran envergadura contra Ucrania en las próximas 24 horas. La embajada estadounidense en Kiev recomendó a sus ciudadanos "prepararse para refugiarse de inmediato" en caso de que se declare una alerta aérea.
Según fuentes del Departamento de Estado, la posible ofensiva incluiría el uso de drones y misiles balísticos con el objetivo de impactar principalmente las regiones de Kiev y Chernígov. Las autoridades ucranianas sospechan que la operación podría lanzarse desde territorio bielorruso, al norte del país, como parte de un intento de recuperar la iniciativa estratégica tras el estancamiento de los avances rusos en los frentes este y sur.
En la madrugada del domingo, la capital ucraniana fue sacudida por una serie de explosiones que, según la agencia AFP, correspondieron a un ataque con misiles balísticos lanzados por Rusia. Las autoridades locales ordenaron a la población buscar refugio inmediato, mientras Moscú amenazó con represalias por los recientes ataques de Kiev en zonas ocupadas por fuerzas rusas.
El anuncio de EE.UU. se produce en un contexto de creciente tensión en la región, donde la comunidad internacional sigue monitoreando de cerca cualquier escalada que pueda derivar en una mayor devastación humanitaria.