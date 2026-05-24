EE.UU. advierte sobre posible ataque aéreo ruso contra Ucrania en las próximas 24 horas

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El Departamento de Estado de EE.UU. informó que dispone de datos que indican la probabilidad de una ofensiva aérea rusa contra Ucrania dentro de un día, recomendando a sus ciudadanos en Kiev refugiarse de inmediato. La posible operación, que incluiría drones y misiles balísticos, se centraría en Kiev y Chernígov y podría originarse desde Bielorrusia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/05/2026 06:46 AM.
En Internacional y editada el 24/05/2026 07:20 AM.