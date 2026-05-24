Terremoto de magnitud 6.0 sacude Isla Grande de Hawái y activa alerta de erupción en Kilauea

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Un sismo de 6.0 Mw se registró cerca de Honaunau‑Napoopoo en la Isla Grande de Hawái, a una profundidad de 23 km, sin generar tsunami ni reportes inmediatos de daños. El Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) activó una alerta para el volcán Kilauea, que lleva en erupción intermitente desde diciembre de 2024, con pronóstico de nueva actividad entre el 24 y 27 de mayo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/05/2026 06:41 AM.
En Internacional y editada el 24/05/2026 06:56 AM.