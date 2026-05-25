El Papa León XIV convoca a “desarmar” la IA en su primera encíclica “Magnifica Humanitas”

El Papa León XIV presentó este lunes la encíclica Magnifica Humanitas, su primera carta pastoral, con el subtítulo “Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la Inteligencia Artificial”. En sus 231 páginas, el pontífice, a través del cardenal Robert Francis Prevost, insta a “desarmar” la IA y a evitar que se convierta en “instrumento de dominio, de exclusión y de muerte” en un mundo que describe como “en guerra permanente”.
El documento, publicado con motivo del 135.º aniversario de Rerum Novarum de León XIII, señala que la tecnología no es per se antagonista a la persona, pero advierte que su concentración en manos de una élite podría generar “nuevas dependencias, manipulaciones y desigualdades”.
León XIV subraya que la multiplicación de actores y frentes de conflicto ha debilitado la lógica del equilibrio armado, haciendo imprescindible una regulación ética que evalúe si la IA “contribuye a hacer crecer a las personas en fraternidad, respeto a la casa común y a las generaciones futuras”.
En el tercer capítulo, el pontífice critica el “paradigma tecnocrático” que prioriza eficiencia y ganancia, y propone un código ético basado en la justicia social compartida, la subsidiariedad y la comunión. “Una IA moral, si su moral es decidida por pocos, no sirve”, afirma.
El acto contó con la presencia de Christopher Olah, cofundador de Anthropic, a quien León XIV agradeció por “caminar juntos para encontrar un nuevo camino para la humanidad”. El cardenal Prevost abrió la encíclica con la frase: “La magnifica humanidad creada por Dios se encuentra hoy ante una elección decisiva: levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos”.
Con esta convocatoria, el Papa llama a la Iglesia, los Estados y la comunidad científica a construir “el bien” y a garantizar que la IA refleje el rostro de quienes la financian, regulan y usan, para que “el mundo pueda reconocer… en el corazón del ser humano el lugar donde Dios desea habitar”.