El Papa León XIV convoca a “desarmar” la IA en su primera encíclica “Magnifica Humanitas”

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En la encíclica de 231 páginas, el pontífice León XIV advierte sobre el riesgo de que la Inteligencia Artificial sea usada como arma y llama a regularla bajo principios de justicia social, subsidiariedad y corresponsabilidad humana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 10:19 AM.
En Internacional y editada el 25/05/2026 10:27 AM.