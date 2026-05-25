Lluvias extremas en Chongqing dejan al menos 3 muertos y 17 desaparecidos

Al menos tres personas perdieron la vida y 17 continúan desaparecidas tras las lluvias torrenciales que azotaron el distrito de Yongchuan, en el municipio de Chongqing, China, durante el fin de semana, informó la agencia estatal Xinhua.
Según el balance preliminar de las autoridades locales, la situación se mantuvo crítica al cierre de la tarde del domingo, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate. Los ríos de la zona se vieron desbordados y se activaron los protocolos de control de inundaciones tanto de la ciudad de Chongqing como del propio distrito de Yongchuan.
Más de 400 efectivos de seguridad pública, gestión de emergencias y bomberos fueron enviados al área afectada para apoyar las operaciones de rescate. Además, 168 personas en situación de riesgo fueron trasladadas de forma preventiva y 82 residentes fueron reubicados de urgencia.
La televisión estatal CCTV informó que el gobierno central envió a Chongqing 10,000 artículos de ayuda, entre los que se incluyen tiendas de campaña, camas plegables y lámparas de emergencia, para atender a los damnificados.
Este episodio se suma a las intensas lluvias registradas en otras provincias del centro de China, como Hubei y Hunan, que también han provocado víctimas y daños materiales. Cada año, la temporada de precipitaciones en China trae consigo eventos de lluvias intensas, crecidas repentinas y deslizamientos, sobre todo en zonas montañosas y rurales.
Las autoridades continúan evaluando los daños y ampliando las labores de búsqueda de los desaparecidos, mientras la población afectada recibe asistencia humanitaria.