Lluvias extremas en Chongqing dejan al menos 3 muertos y 17 desaparecidos

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Fuertes precipitaciones en el distrito de Yongchuan, Chongqing, provocaron inundaciones, desbordamiento de ríos y deslizamientos que dejaron tres fallecidos y 17 personas desaparecidas, mientras autoridades despliegan más de 400 efectivos y envían ayuda humanitaria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 05:54 AM.
En Internacional y editada el 25/05/2026 06:17 AM.