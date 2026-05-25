OMS eleva a más de 220 las muertes sospechosas por ébola en la República Democrática del Congo

...

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el número de muertes sospechosas por ébola supera los 220 y que los casos sospechosos o confirmados superan los 900, con 101 confirmaciones de laboratorio, en medio de una grave crisis humanitaria en la provincia de Ituri.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 08:50 AM.
En Internacional y editada el 25/05/2026 09:16 AM.