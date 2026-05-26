La Casa Blanca construirá un estadio temporal para una velada de UFC en honor a Donald Trump

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El Ejecutivo de EE. UU. iniciará obras este martes para montar una arena provisional en el jardín sur de la residencia presidencial, donde la UFC presentará una cartelera de artes marciales mixtas el 14 de junio, con capacidad para 5 000 espectadores y la pelea estelar entre Ilia Topuria y Justin Gaethje.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 03:47 PM.
En Internacional y editada el 27/05/2026 05:39 AM.