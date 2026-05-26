La Casa Blanca construirá un estadio temporal para una velada de UFC en honor a Donald Trump

La Casa Blanca comenzará este martes la construcción de una estructura semicircular en el jardín sur de la residencia presidencial, con el objetivo de albergar una velada de la UFC (Ultimate Fighting Championship) con motivo del 80.º cumpleaños del expresidente y actual candidato Donald Trump, programada para el 14 de junio. La obra, que se espera concluya en menos de un mes, incluye el ensamblaje de un estadio temporal con capacidad aproximada para 5,000 espectadores, entre los que se encuentran miembros de las Fuerzas Armadas, invitados de la UFC y personal de la Casa Blanca.
Las piezas estructurales fueron transportadas desde Pensilvania y ya se encuentran en el sitio, donde equipos de construcción iniciaron su montaje. La arena, de forma semicircular, se ubicará en el jardín sur, una zona que habitualmente se reserva para eventos oficiales y ceremonias de Estado.
El evento contará con una cartelera de alto nivel. La pelea estelar será la unificación del cinturón de peso ligero entre el invicto Ilia Topuria, de origen georgiano-hispano, y el estadounidense Justin Gaethje. Además, se presentarán combates preliminares de destacados luchadores de la UFC, así como una zona de fan fest que incluirá actividades interactivas para los asistentes.
Donald Trump, antes de su incursión en la política, promovió combates de boxeo en las décadas de 1980 y 1990 y mantuvo una estrecha relación con la WWE, la principal empresa de lucha libre de EE. UU., que lo incluyó en su Salón de la Fama en 2013. La organización del evento en la Casa Blanca representa una continuidad de su afinidad por los deportes de combate.
Las autoridades de la Casa Blanca han señalado que el estadio será desmontado una vez concluida la velada y que se tomarán todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad de los asistentes y la preservación del patrimonio histórico del recinto.
El anuncio ha generado reacciones mixtas entre la opinión pública y los medios internacionales, que cuestionan la conveniencia de utilizar la residencia oficial para un espectáculo deportivo, mientras que los seguidores de la UFC celebran la oportunidad de presenciar una cartelera de primer nivel en un escenario sin precedentes.