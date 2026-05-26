Más de un millón de dólares en cocaína incautados en la frontera México‑EE. UU.

Dos operativos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. lograron incautar más de un millón de dólares en cocaína que se dirigía de México a Estados Unidos.
Estas incautaciones se suman a la captura del 21 de mayo, cuando la CBP detuvo a un hombre de 48 años que transportaba 18 paquetes con 20,52 kg de cocaína, valorados en 604 026 dólares, ocultos en una Chrysler Pacifica. En ambos casos, los vehículos y la carga fueron confiscados y los conductores arrestados, iniciándose investigaciones penales.
Las autoridades compartieron imágenes de los paquetes incautados, aunque no revelaron la identidad de los detenidos ni detalles adicionales de la investigación.