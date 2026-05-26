Más de un millón de dólares en cocaína incautados en la frontera México‑EE. UU.

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Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. confiscaron, en dos operativos separados del 10 y 12 de mayo, más de 42 kg de cocaína valorada en 1 millón 245 mil 100 dólares, al pasar por los puentes internacionales de Hidalgo y Pharr, ambos entre Texas y Reynosa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 06:23 AM.
En Internacional y editada el 26/05/2026 08:29 AM.