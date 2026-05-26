La ONU advierte que el mundo vive el mayor número de conflictos desde 1945

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El secretario general António Guterres señaló que la proliferación de guerras ha disparado el gasto militar a niveles récord y ha reducido la ayuda humanitaria, mientras denuncia violaciones al alto al fuego en Gaza y la escalada entre Rusia y Ucrania.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 02:56 PM.
En Internacional y editada el 26/05/2026 02:43 PM.