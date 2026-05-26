La ONU advierte que el mundo vive el mayor número de conflictos desde 1945

El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó este lunes que el planeta está experimentando el mayor número de conflictos armados desde la fundación del organismo en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial. La multiplicación de guerras ha impulsado el gasto militar a niveles históricos y ha provocado recortes en la asistencia humanitaria, según declaró Guterres en su intervención ante la Asamblea General.
El mandatario de la ONU pidió a la comunidad internacional evitar otra escalada entre Rusia y Ucrania y denunció las "violaciones constantes del alto al fuego" en Gaza por parte de Israel. Asimismo, calificó de "impredecible" la negociación entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto que estalló en febrero pasado en Oriente Medio.
Guterres subrayó que los propósitos y principios de la Carta de la ONU están bajo "una profunda presión" debido a la creciente desigualdad y la expansión de la impunidad. Recordó que la misión de la organización es prevenir conflictos y mantener la paz, y reiteró la necesidad de recurrir a la negociación y la mediación de buena fe.
El secretario general también criticó que las instituciones internacionales siguen reflejando la realidad de 1945, no la del siglo XXI, y urgió a los Estados miembros a abstenerse de usar la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de otros países, defendiendo así el derecho internacional.
En conclusión, la ONU llama a la comunidad global a reforzar los mecanismos de diplomacia preventiva y a priorizar la ayuda humanitaria frente al desmesurado gasto militar que amenaza la estabilidad mundial.