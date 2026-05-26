Trump insiste en que Irán entregue su uranio enriquecido a EE. UU. para su destrucción

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, reiteró que el uranio altamente enriquecido de Irán será entregado a Estados Unidos para ser destruido, pese a la falta de detalles sobre el proceso. La medida forma parte de negociaciones que buscan poner fin al conflicto entre ambos países, mientras se intensifican los contactos diplomáticos y militares.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 06:22 AM.
En Internacional y editada el 26/05/2026 08:25 AM.