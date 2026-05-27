Flávio Bolsonaro promete a Trump que Brasil se adherirá al Escudo de las Américas si gana en octubre

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El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se reunió con el presidente de EE. UU., Donald Trump, en la Casa Blanca y anunció que, de resultar electo, Brasil integrará la alianza regional contra el narcotráfico conocida como Escudo de las Américas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 05:16 AM.
En Internacional y editada el 27/05/2026 05:25 AM.