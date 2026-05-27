Cuba solicita a la ONU apoyo para impedir posible agresión militar de EE. UU.

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El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, pidió al secretario general António Guterres y al Consejo de Seguridad que intervengan para detener una supuesta amenaza de ataque militar de Estados Unidos, denunciando el bloqueo energético y las sanciones que agravan la crisis humanitaria en la isla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 05:16 AM.
En Internacional y editada el 27/05/2026 05:24 AM.