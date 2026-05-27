Denuncian condiciones inhumanas en detenciones del ICE en el 26 Federal Plaza de Nueva York

En una audiencia judicial celebrada hoy en Nueva York, activistas proinmigrantes y varios inmigrantes denunciaron que las salas de detención temporal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el edificio 26 Federal Plaza presentan condiciones “inhumanas”. La audiencia forma parte de un juicio civil derivado de la demanda colectiva interpuesta en agosto de 2025 por las ONG Make The Road, la ACLU y el bufete Wang Hecker.
Los demandantes solicitaron al juez Lewis Kaplan que convierta en permanente la orden temporal de 2025, la cual prohíbe al ICE mantener a los detenidos en instalaciones “insalubres”. La orden actual obliga al ICE a proporcionar colchones, jabón, productos higiénicos, garantizar la limpieza de los espacios y permitir el acceso a un abogado dentro de las 24 horas posteriores a la detención.
Durante la audiencia se presentaron testimonios escritos de ocho detenidos, entre ellos “Carlos”, quien relató haber sido trasladado de Texas al 26 Federal Plaza después de que agentes del ICE le mintieran y le presionaran para firmar una “autodeportación”. La abogada Carmen González (ACLU) describió los “cuatro cuartos fríos” de cemento del décimo piso, originalmente diseñados para detenciones breves, pero que en verano de 2025 fueron usados para estancias de semanas bajo la administración del presidente Donald Trump.
La letrada Heather Gregorio (Wang Hecker) sostuvo que la evidencia muestra que los detenidos fueron sometidos a condiciones terroríficas, sin atención médica adecuada, incluso para personas con diabetes o tuberculosis. Correos electrónicos de la ejecutiva de ICE Nancy Zanello, citados por CourtHouse News, hacen referencia a “contagio tras otro”, detenciones con “paros cardíacos y convulsiones” y un caso de viruela símica.
Harold Solís, de Make The Road, enfatizó que el caso no busca justicia para una sola persona, sino reafirmar la dignidad y el debido proceso de todos los inmigrantes. El 26 Federal Plaza, que alberga varias agencias federales, ha sido escenario de protestas de políticos demócratas y de detenciones por desorden público, entre ellas el contralor de la ciudad, Brad Lander, y el defensor público, Jumaane Williams.
El escrutinio público aumentó tras la divulgación, en julio de 2025, de un video de la Coalición de Inmigración de Nueva York que mostraba a personas hacinadas, durmiendo en el suelo, compartiendo dos inodoros sin privacidad, sin duchas y con acceso limitado a alimentos y medicinas.
El juez Kaplan deberá decidir si la orden temporal se vuelve permanente, lo que implicaría que el ICE cumpla de forma indefinida con los estándares de higiene, espacio y atención médica exigidos por la demanda.