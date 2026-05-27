Denuncian condiciones inhumanas en detenciones del ICE en el 26 Federal Plaza de Nueva York

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Activistas y organizaciones proinmigrantes presentaron ante el juez Lewis Kaplan testimonios y pruebas que describen condiciones insalubres, hacinamiento y falta de atención médica en las salas de detención temporal del ICE ubicadas en el edificio 26 Federal Plaza, solicitando que la orden temporal de 2025 se haga permanente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 10:35 PM.
En Internacional y editada el 27/05/2026 10:46 PM.