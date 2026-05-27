Desmantelan el mayor laboratorio de cocaína en 15 años en la frontera guatemalteca con México

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Fuerzas de seguridad de Guatemala, en el marco de la Operación Cinturón de Fuego, desmantelaron un complejo de tres inmuebles interconectados en Zanjón San Lorenzo, Ayutla, que albergaba el mayor laboratorio de cocaína del país en los últimos 15 años, incautando armas, dinero y drogas por valor de más de 2.6 millones de dólares.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 02:52 PM.
En Internacional y editada el 27/05/2026 10:20 PM.