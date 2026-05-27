Fuga de químicos en planta de Longview, Washington, deja muertos y varios heridos

Una fuga de químicos en la planta industrial Nippon Dynawave Packaging Company, ubicada en Longview, a una hora al norte de Portland, causó la muerte de al menos una persona y dejó a diez heridos, entre ellos nueve empleados de la compañía y un bombero, según informó el Departamento de Bomberos local el martes 26 de mayo.
El accidente se originó cuando un tanque que contenía una sustancia conocida como licor blanco se rompió. Esta solución altamente alcalina, compuesta de hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, se emplea para descomponer astillas de madera en las primeras etapas de la producción de pulpa para papel.
Las autoridades aseguraron que, a pesar de la gravedad del incidente, no representa una amenaza inmediata para la población circundante. El comunicado de la empresa y los bomberos indicó que el área fue evacuada y que los equipos de emergencia actuaron rápidamente para contener la fuga y atender a los heridos.
El licor blanco, aunque peligroso por su alta alcalinidad, no es inflamable, lo que redujo el riesgo de explosión. Sin embargo, la exposición directa puede causar quemaduras químicas graves y problemas respiratorios.
La planta Nippon Dynawave Packaging es una subsidiaria del grupo japonés Nippon Paper Group y produce alrededor de 8 mil millones de envases individuales al año, abasteciendo a clientes en América del Norte, Asia y otras regiones.
Este suceso se produce después de otro incidente reciente en California, donde 16 mil residentes del condado de Orange fueron evacuados por el recalentamiento de un tanque con metacrilato de metilo, que amenazaba con explotar y liberar gases tóxicos cerca de Disneyland. Las autoridades lograron neutralizar la amenaza el 24 de mayo.
Las investigaciones sobre la causa de la ruptura del tanque en Washington continúan, y se espera que la empresa colabore con los organismos regulatorios para determinar responsabilidades y prevenir futuros accidentes.