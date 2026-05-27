Fuga de químicos en planta de Longview, Washington, deja muertos y varios heridos

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Una ruptura en un tanque que contenía licor blanco, una solución alcalina usada en la producción de pulpa, provocó la muerte de al menos una persona y dejó a diez heridos, entre ellos empleados y un bombero, en la planta Nippon Dynawave Packaging de Longview, Washington.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 05:39 AM.
En Internacional y editada el 27/05/2026 05:43 AM.