Trump lanza amenaza sin filtros: EU está listo para desatar guerra total contra los cárteles

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Pete Hegseth, junto al presidente Donald Trump, declaró que Estados Unidos cuenta con la capacidad militar y de producción de armamento necesaria para enfrentar a los cárteles narcotraficantes, en medio de un endurecimiento del discurso de seguridad y una presión política para combatir el tráfico de fentanilo en la frontera con México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 12:41 PM.
En Internacional y editada el 27/05/2026 01:09 PM.