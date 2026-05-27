Israel ordena desplazamiento forzoso de la población de Tiro, Líbano

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El ejército israelí emitió una orden de desplazamiento forzoso contra toda la población de la histórica ciudad libanesa de Tiro, precedida de bombardeos contra supuestos centros de mando y depósitos de armas de Hezbolá, en medio de un conflicto que mantiene violado el alto al fuego vigente desde abril.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 08:39 AM.
En Internacional y editada el 27/05/2026 08:44 AM.