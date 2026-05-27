Rescatan a cinco aldeanos atrapados una semana en cueva inundada de Laos; dos siguen desaparecidos

Un operativo conjunto de equipos de rescate de Laos y Tailandia logró localizar a cinco aldeanos que habían quedado atrapados durante más de una semana en una cueva inundada en el centro del país, informó la organización laosiana Rescue Volunteer for People. Los sobrevivientes fueron hallados con vida y en buen estado, mientras que los dos últimos miembros del grupo siguen desaparecidos y la búsqueda continúa.
Los residentes ingresaron a la cueva el 19 de mayo en la provincia de Xaisomboun, zona montañosa y remota a unos 120 km al norte de Vientián. Fuertes lluvias provocaron una inundación repentina que bloqueó la salida, dejando a siete personas atrapadas bajo el agua. Los buzos, provenientes de varios países, llegaron al sitio durante el fin de semana y, tras superar un acceso empinado de cuatro kilómetros, lograron penetrar en la cueva y rescatar a los cinco aldeanos, quienes fueron encontrados sentados sobre una roca con linternas frontales.
El hallazgo fue capturado en video por un grupo de rescate tailandés, que mostró a los rescatistas celebrando el éxito de la operación. En las imágenes, los sobrevivientes aparecen visiblemente aliviados, mientras los equipos de rescate se abrazan y saltan de alegría.
El caso recuerda al famoso rescate de 2018 en Tailandia, cuando 12 niños y su entrenador fueron salvados después de quedar atrapados en una cueva durante más de dos semanas. En ambos incidentes, la dificultad del terreno y la rapidez de la respuesta internacional fueron determinantes.
Según Bounkham Luanglath, portavoz de Rescue Volunteer for People, la cueva es frecuentada por residentes que buscan oro, pese a las advertencias de las autoridades sobre los riesgos. No se ha confirmado la razón exacta por la que los aldeanos ingresaron al interior el día del incidente.
Las autoridades locales continúan la búsqueda de los dos desaparecidos, mientras se evalúan los daños y se brinda asistencia a las familias afectadas.