Rescatan a cinco aldeanos atrapados una semana en cueva inundada de Laos; dos siguen desaparecidos

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Un grupo de rescate de Laos y Tailandia encontró con vida a cinco personas que llevaban más de siete días atrapadas en una cueva inundada en la provincia de Xaisomboun; los dos restantes continúan desaparecidos mientras prosigue la búsqueda.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 08:19 AM.
En Internacional y editada el 27/05/2026 09:04 AM.