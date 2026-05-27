Pedro Sánchez reafirma su respaldo a Zapatero pese a imputación en caso Plus Ultra

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El presidente español mantuvo su apoyo al expresidente tras la acusación de pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias, mientras la oposición exige elecciones anticipadas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 08:19 AM.
En Internacional y editada el 27/05/2026 08:24 AM.