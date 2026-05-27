Timothy Garton Ash recibe el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026

Timothy Garton Ash, historiador, periodista y ensayista británico, recibió este martes el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026. El jurado lo describió como un "pensador excepcional e inspirador" y un "autor imprescindible de nuestro tiempo" por su defensa de los valores democráticos frente al autoritarismo y el populismo.
Garton Ash, nacido en Londres en 1955, es reconocido como uno de los principales analistas de la transformación europea de los últimos cincuenta años. Su obra combina historia, ciencia política y periodismo, abordando temas como la libertad, la democracia, los derechos humanos y las relaciones internacionales con Estados Unidos, China, Rusia e India.
En su intervención tras el anuncio del galardón, el historiador advirtió que Europa atraviesa un "momento decisivo" y enfrenta un triple desafío: "está bajo ataque militar por parte de Rusia, bajo presión política de Estados Unidos y bajo presión económica de China". Añadió que, por primera vez en casi ocho décadas, el continente no puede depender exclusivamente de EE. UU. para su defensa y que la reintegración del Reino Unido sería clave para que Europa recupere su estatura como gran potencia.
En su último libro, Homelands, Garton Ash combina crónica histórica con memorias de medio siglo de viajes, alertando a los jóvenes europeos de que la paz y la prosperidad del continente son una excepción, no la norma, y que su desaparición sería posible si la ciudadanía no se moviliza para defenderlas.
El autor de La linterna mágica, obra que documenta el colapso del comunismo en Europa del Este, escribe una columna sobre asuntos internacionales en The Guardian y colabora con más de treinta medios en Europa, Asia y América. Además, dirige el boletín informativo History of the Present.
Garton Ash es profesor de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford y profesor emérito de la Universidad de Stanford. Ha recibido seis doctorados honoris causa y premios como el George Orwell de escritura política y el Carlomagno (2017) por sus servicios a la unidad europea.
El año pasado, el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales fue otorgado al sociólogo y demógrafo estadounidense Douglas Massey por sus aportaciones al estudio de la migración internacional y sus efectos en la segregación urbana y la estratificación social.