Timothy Garton Ash recibe el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026

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El historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash fue galardonado este martes con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026, reconocimiento que destaca su defensa de la democracia y su análisis multidisciplinario de Europa y el mundo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 08:19 AM.
En Internacional y editada el 27/05/2026 09:00 AM.