EE.UU. contempla suspender el procesamiento migratorio en aeropuertos de ciudades santuario

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El Departamento de Seguridad Nacional de EE. U. estudia detener el trámite de vuelos internacionales en aeropuertos de ciudades que limitan la cooperación con ICE, medida que podría afectar el tráfico aéreo antes del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 05:38 AM.
En Internacional y editada el 28/05/2026 05:42 AM.