Al menos 16 niñas mueren y 79 resultan heridas en incendio de internado femenino en Kenia

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Un incendio devastó el dormitorio de la escuela de niñas Utumishi en Gilgil, a 100 km al norte de Nairobi, dejando 16 fallecidas y 79 lesionadas. Las autoridades investigan el origen del siniestro y la seguridad del centro, que alberga a más de 800 alumnas, mayormente hijas de policías.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 08:37 AM.
En Internacional y editada el 28/05/2026 08:55 AM.