Al menos 16 niñas mueren y 79 resultan heridas en incendio de internado femenino en Kenia

Un incendio que se desató antes de la una de la madrugada en el dormitorio de la escuela de niñas Utumishi dejó al menos 16 fallecidas y 79 heridas, según informaron las autoridades locales.
El siniestro ocurrió en el internado femenino de la institución, que alberga a 808 alumnas, la mayoría hijas de miembros de la Policía nacional. El fuego, que se propagó rápidamente, fue controlado alrededor de las tres de la mañana, pero el daño ya estaba consumado.
Hasta el momento, no se ha determinado el origen del incendio. El ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, y el subdirector de la policía, Eliud Lagat, se desplazaron al lugar para supervisar las labores de rescate y la investigación.
Los padres de las estudiantes, aterrados, se congregaron en el patio del establecimiento buscando información sobre sus hijas. Entre los testimonios, Margaret Mwangi relató la angustia vivida por su hija de 15 años, Salomé, quien logró salvarse pero quedó traumatizada.
El ministro de Educación señaló que la investigación determinará si la escuela cumplía con las normas de seguridad vigentes y pidió evitar la especulación mediática.
Este trágico episodio se suma a una serie de incendios mortales en internados escolares de Kenia. En septiembre de 2024, 21 alumnos fallecieron en un incendio en Nyeri, y en 2001, un siniestro en Machakos cobró la vida de 67 estudiantes.
Las autoridades continúan trabajando para atender a los heridos y brindar apoyo a las familias de las víctimas, mientras se abre una investigación para esclarecer las causas del incendio y prevenir futuros desastres.