Israel elimina al nuevo jefe del brazo armado de Hamás en Gaza durante el alto el fuego

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El Ejército israelí y la Shin Bet confirmaron la muerte de Mohamed Odeh, cuarto líder de las Brigadas Ezedin al‑Qasam, en un ataque aéreo del 26 de mayo. El operativo se dio en medio del alto el fuego y dejó muertos a su esposa, hijos y varios civiles en Gaza.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 05:32 AM.
En Internacional y editada el 28/05/2026 05:50 AM.