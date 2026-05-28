Israel elimina al nuevo jefe del brazo armado de Hamás en Gaza durante el alto el fuego

Israel anunció la muerte de Mohamed Odeh, el nuevo jefe del brazo armado de Hamás, en un ataque aéreo realizado el martes 26 de mayo durante la noche, pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre. El comunicado conjunto del Ejército israelí y la agencia de seguridad interior Shin Bet confirmó que el operativo, ejecutado en la Franja de Gaza, alcanzó a Odeh, su esposa y sus hijos, quienes fueron asesinados en el bombardeo.
Odeh era el cuarto dirigente de las Brigadas Ezedin al‑Qasam que Israel ha eliminado desde el inicio de la guerra en Gaza. Fue nombrado al frente del ala militar de Hamás tras el asesinato de su predecesor, Ezedine al‑Hadad, el 15 de mayo. La organización palestina calificó el ataque como "un asesinato cobarde" y denunció el martirio de Odeh, su esposa y sus tres hijos, entre los que se encontraban dos adultos y una menor de 18 años.
El funeral, celebrado el miércoles 27 de mayo en la Ciudad de Gaza, congregó a cientos de personas. Basem Abu Odeh, primo del fallecido, declaró que la familia estaba preparada para celebrar el Eid al‑Adha cuando "los sionistas criminales" los atacaron con misiles.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que Odeh fue "enviado a reunirse con sus compañeros en las profundidades del infierno". Esa misma noche, el Ejército informó haber atacado a dos terroristas de alto rango de Hamás en el norte de la Franja, según fuentes israelíes.
El ataque dejó al menos diez muertos y varios heridos en el centro de la Ciudad de Gaza, entre ellos cinco niños, según la agencia de defensa civil de Gaza, que opera bajo el mando de Hamás.
Esta eliminación se suma a otras operaciones israelíes contra la cúpula de Hamás: el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán, la muerte de Yahya Sinwar, jefe de Hamás en Gaza, y la eliminación de Mohamed Deif, comandante histórico del ala armada.
El objetivo declarado de Israel es desmantelar el gobierno de Hamás y, según declaraciones oficiales, evitar cualquier intento de desplazamiento masivo de la población gazatí, proyecto que fue inicialmente respaldado por el expresidente estadounidense Donald Trump y luego descartado.
Hezbolá, aliado libanés de Hamás, emitió un comunicado de condolencias, asegurando que los intentos israelíes de socavar la resistencia "terminarán en fracaso".
Desde el inicio del alto el fuego, el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU, reporta más de 900 muertos a causa de acciones israelíes. En contraste, Hamás afirma que la respuesta israelí ha causado al menos 72 mil 803 fallecidos en Gaza.