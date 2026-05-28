Juez avala plan electoral de Trump mientras crece disputa por voto por correo en EE.UU.

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El juez de distrito Carl Nichols, designado por Donald Trump, negó la solicitud de demócratas y grupos de derechos civiles para suspender una orden ejecutiva que crea un censo federal de votantes y limita el voto por correo, despejando el camino para cambios electorales antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 08:41 AM.
En Internacional y editada el 28/05/2026 08:43 AM.