Migrantes mexicanos impulsan la industria avícola de Georgia, EE. UU.

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Los trabajadores mexicanos, como Reveriano Barragán y Juan Carlos Lomas, son la columna vertebral de la cadena productiva que convierte a Gainesville, Georgia, en la “capital mundial del pollo”. Sus jornadas nocturnas y su experiencia técnica sostienen una industria que genera 28 mil millones de dólares al año y abastece a uno de cada seis pollos consumidos en Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 08:37 AM.
En Internacional y editada el 28/05/2026 08:59 AM.