Netanyahu anuncia orden de ocupar el 70 % de la Franja de Gaza

Jerusalén, 28 de may 2026 – El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó haber dado la orden al Ejército de ocupar hasta el 70 % de la Franja de Gaza. La declaración se realizó durante una rueda de prensa en la que, tras el clamor de la audiencia, el mandatario precisó que la intención era “avanzar hacia allí” y “empezar por ese punto”.
Según los datos oficiales, la presencia de tropas israelíes en Gaza ha pasado de controlar alrededor del 52 % al iniciar el alto al fuego del 10 de octubre de 2023, a un 60 % en los últimos meses, y ahora se proyecta alcanzar el 70 % bajo la nueva orden.
Desde el comienzo de la tregua, el Ejército israelí trazó una demarcación conocida como la “línea amarilla”, que confinó a los 2,1 millones de habitantes de Gaza en menos de la mitad del territorio, sin constituir una frontera física. A finales de marzo se añadió la “línea naranja”, que, según la ONG Gisha, delimita un área de 174 km² (cerca del 48 % de Gaza) donde el movimiento de organizaciones internacionales y ONG está prohibido sin previa coordinación con Israel.
La expansión territorial contraviene lo estipulado en el acuerdo de alto al fuego y ha generado críticas de la comunidad internacional, que advierte sobre el agravamiento de la crisis humanitaria y la restricción de acceso a la ayuda humanitaria.
Netanyahu sostuvo que la medida busca “garantizar la seguridad de Israel” y “desarticular las capacidades militares de Hamas”, aunque no especificó un cronograma para la ejecución de la orden.