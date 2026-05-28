Netanyahu anuncia orden de ocupar el 70 % de la Franja de Gaza

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró haber ordenado al Ejército avanzar hasta controlar el 70 % del territorio de Gaza, superando el 60 % que ya dominaba tras ocho meses de alto al fuego. La medida se inscribe en la expansión de la zona controlada mediante las líneas “amarilla” y “naranja”, que restringen el movimiento de la población y de organizaciones internacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 10:40 AM.
En Internacional y editada el 28/05/2026 10:44 AM.