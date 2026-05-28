EE.UU. sanciona a autoridad iraní por presionar el comercio marítimo en Ormuz y cobrar peajes

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó hoy a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA), incluyéndola en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN). La medida, basada en la Orden Ejecutiva 13224, acusa a la PGSA de haber asistido, patrocinado o provisto apoyo financiero, material o tecnológico al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán.
Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la sanción responde al "último intento del Ejército iraní de extorsionar al comercio marítimo mundial" y constituye una prueba de que la ofensiva de "Furia Económica" ha dejado al régimen iraní desesperado por obtener recursos.
La PGSA, organismo gubernamental encargado de gestionar las solicitudes de paso por el estrecho de Ormuz, había publicado recientemente un mapa que reafirma las reivindicaciones de Teherán sobre una amplia franja de aguas a ambos lados del estrecho. Además, Irán ha impuesto exigencias a los buques que transitan por Ormuz, incluyendo el pago de peajes en moneda fiduciaria, activos digitales, compensaciones en especie y la entrega de información sensible sobre las embarcaciones.
Con la inclusión en la lista SDN, todos los bienes y derechos de la PGSA ubicados en EE.UU. o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados. Asimismo, quedan prohibidas las transacciones que involucren a la autoridad o a cualquier entidad que posea directa o indirectamente el 50 % o más de sus activos. Las instituciones financieras que participen en dichas operaciones pueden ser objeto de sanciones adicionales.
Esta acción busca privar al régimen iraní de ingresos que podrían destinarse a sus programas armamentísticos, a sus aliados y a sus supuestas ambiciones nucleares, reforzando la presión económica sobre Teherán.