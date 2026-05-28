EE.UU. sanciona a autoridad iraní por presionar el comercio marítimo en Ormuz y cobrar peajes

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU. añadió a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, acusándola de apoyar a la Guardia Revolucionaria Islámica y de extorsionar el tránsito marítimo por Ormuz.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 08:19 AM.
En Internacional y editada el 28/05/2026 08:24 AM.