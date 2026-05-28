Pam Bondi, exfiscal de EE. UU., revela diagnóstico de cáncer de tiroides

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La exfiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó a CNN que fue diagnosticada con cáncer de tiroides y ya se sometió a cirugía. La noticia llega antes de su comparecencia ante la Comisión de Supervisión de la Cámara y tras su destitución por el presidente Donald Trump.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 03:07 PM.
En Internacional y editada el 28/05/2026 04:30 PM.