Pam Bondi, exfiscal de EE. UU., revela diagnóstico de cáncer de tiroides

Pam Bondi, exfiscal general de Estados Unidos y cercana aliada del expresidente Donald Trump, anunció que fue diagnosticada con cáncer de tiroides. En una entrevista concedida a CNN, la exfuncionaria confirmó que ya se había sometido a una cirugía y que se encontraba en proceso de recuperación, asegurando estar "bien".
El anuncio se produce a pocos días de su próxima comparecencia ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, donde testificará en la investigación sobre el caso del difunto magnate Jeffrey Epstein. Bondi había sido destituida de su cargo a principios de abril por orden del presidente Trump, quien la describió como una "leal amiga" y destacó sus logros en la reducción de homicidios a niveles históricamente bajos.
Tras su salida del Departamento de Justicia, se rumorea que Bondi buscará un puesto en el sector privado, donde mantendría su apoyo a la administración Trump. Sin embargo, su nombre ha sido mencionado en la polémica sobre la supuesta ocultación de nombres de figuras poderosas en los archivos de Epstein, el financiero condenado en 2008 por una red de trata de menores.
Bondi, de 53 años, agradeció el apoyo recibido y reiteró su compromiso con la lucha contra la trata de personas y la defensa de la seguridad nacional, a pesar de los desafíos de salud que enfrenta.