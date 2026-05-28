Temu multada con 200 millones de euros por venta de productos ilegales en la UE

El jueves, la Comisión Europea impuso a la plataforma de comercio electrónico china Temu una multa de 200 millones de euros, equivalentes a 4 040 mil 130 mil pesos mexicanos, por no haber tomado medidas suficientes para impedir la venta de productos ilegales en su sitio.
La sanción forma parte de la primera fase de una investigación de casi dos años bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las grandes empresas de internet a identificar, analizar y mitigar los riesgos sistémicos derivados de contenidos y mercancías ilícitas. Los reguladores de la UE iniciaron la pesquisa tras denuncias de la Organización Europea de Consumidores (BEUC) y de 17 autoridades nacionales.
Según el comunicado oficial, Temu no realizó una diligencia debida adecuada para identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados a la venta de productos prohibidos, ni analizó cómo sus algoritmos de recomendación y los programas de promoción mediante “influencers” podían amplificar dichos riesgos para los consumidores de la Unión Europea.
La Comisión ha concedido a Temu hasta el 28 de agosto para presentar un plan de acción que será evaluado por los reguladores. En un plazo de dos meses posteriores, se decidirá si la empresa cumple con los requisitos de la DSA. Asimismo, la investigación continuará para determinar si el diseño del servicio es adictivo, si existen fallas en el acceso a datos por parte de los sistemas de recomendación y si persiste la venta de productos ilegales.
Las multas bajo la DSA pueden alcanzar hasta el 6 % de la facturación anual global de la empresa infractora. La sanción a Temu es la segunda impuesta bajo este marco regulatorio, después de que la red social X, propiedad de Elon Musk, fuera multada con 120 millones de euros en diciembre pasado.