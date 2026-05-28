Temu multada con 200 millones de euros por venta de productos ilegales en la UE

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El minorista chino en línea Temu recibió una sanción de 200 millones de euros (aprox. 4 040 mil 130 mil pesos) por no frenar la comercialización de artículos ilegales, según la Comisión Europea bajo la Ley de Servicios Digitales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 08:37 AM.
En Internacional y editada el 28/05/2026 08:54 AM.