Cuba enfrenta escasez de agua mientras la crisis energética se agudiza por el bloqueo de EE. UU.

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Más de 2.7 millones de cubanos carecen de suministro hídrico diario porque el sistema de recursos hidráulicos opera con solo el 37 % del combustible necesario, consecuencia del bloqueo estadounidense que ha paralizado créditos, importaciones y ha limitado la energía eléctrica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 09:53 AM.
En Internacional y editada el 29/05/2026 12:11 PM.