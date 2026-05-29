Dron ruso se estrella en edificio de apartamentos en Galati, Rumanía, y deja dos heridos

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Un dron lanzado por Rusia durante un ataque nocturno a Ucrania se desvió y se estrelló contra el techo de un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati, miembro de la OTAN, provocando un incendio, dos heridas leves y la evacuación de varios residentes. El incidente reaviva la preocupación por la expansión del conflicto más allá de las fronteras ucranianas y lleva a Rumanía a solicitar a la OTAN mayor capacidad para neutralizar drones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 10:57 AM.
En Internacional y editada el 29/05/2026 12:01 PM.