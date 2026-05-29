FIFA reconoce récord Guinness del mural futbolero más grande de México

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La FIFA aprobó oficialmente el récord Guinness del mural de fútbol de más de 200 m², pintado exclusivamente con pinceles y acrílicos en la Ciudad de México, a menos de 15 días de la Copa Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 09:48 AM.
En Internacional y editada el 29/05/2026 10:32 AM.