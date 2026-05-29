FIFA reconoce récord Guinness del mural futbolero más grande de México

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó este viernes el reconocimiento oficial del récord Guinness obtenido por México con el mural futbolero más grande del mundo, una obra de más de 200 metros cuadrados ubicada en la avenida Centenario, esquina Oriente 157, en la colonia Martín Carrera, alcaldía Gustavo A. Madero.
Presentado el 24 de mayo, el mural, ejecutado íntegramente con pinceles y acrílicos, narra la historia del fútbol mexicano y rinde homenaje a las leyendas de la Copa Mundial. Su creación, liderada por el artista Carlos Alberto Badillo Cruz, requirió noventa días de trabajo continuo y la participación de un equipo de artistas nacionales.
El proceso de certificación incluyó mediciones precisas por representantes acreditados, registro fotográfico exhaustivo y la validación final de Guinness World Records, cumpliendo estrictamente los lineamientos del organismo. La FIFA, a través de sus cuentas oficiales, destacó que la obra simboliza la pasión del país por el deporte y subrayó que la capital está “lista para dar la bienvenida al mundo” en el próximo torneo de 2026.
Más allá de su magnitud física, el mural funciona como una pieza promocional que proyecta la identidad cultural y el espíritu inclusivo de México ante la comunidad internacional. La FIFA lo presentó como emblema de la capacidad de la Ciudad de México para fortalecer el vínculo entre historia, arte y fútbol, reforzando su papel central como sede de la Copa Mundial.
Badillo Cruz explicó que la dificultad técnica radicó en el nivel de detalle requerido, utilizando diferentes tipos de pinceles y brochas para lograr precisión en la representación de figuras y símbolos futbolísticos. La obra, ahora certificada, consolida a México como referente mundial en la cultura del fútbol y en la realización de proyectos artísticos de gran escala.