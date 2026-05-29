Juez federal ordena a Donald Trump retirar su nombre del Kennedy Center

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El magistrado Casey Cooper prohibió que el mandatario estadounidense rebautice el Kennedy Center de Washington y le dio dos semanas para eliminar su apellido del edificio, citando la ley que obliga a mantener el nombre del presidente John F. Kennedy.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 02:50 PM.
En Internacional y editada el 29/05/2026 02:54 PM.