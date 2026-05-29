Lula rechaza la designación de EE. UU. a facciones criminales brasileñas como grupos terroristas

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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva calificó de “jugar con la soberanía” la decisión de Estados Unidos de catalogar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas, y advirtió que la lucha contra el crimen debe ser interior.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 01:45 PM.
En Internacional y editada el 29/05/2026 02:57 PM.